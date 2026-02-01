Como-Atalanta Nico Paz spreca un rigore al 97' e scoppia in lacrime | finisce 0-0

Nel finale di Como-Atalanta, Nico Paz ha sprecato un rigore al 97’ e si è lasciato andare alle lacrime. La partita si è conclusa senza gol, con il punteggio di 0-0. Nei minuti di recupero, l’attaccante ha avuto l’occasione di portare avanti la squadra, ma ha sbagliato il tiro e si è ritrovato a piangere sul campo. La gara è stata combattuta, ma nessuna delle due ha trovato il vantaggio.

Como-Atalanta 0-0 COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6, Ramon 6, Kempf 6.5, Valle 6; Perrone 6 (13' st Rodriguez 5.5), Da Cunha 6.5 (42' st Sergi Roberto sv); Vojvoda 6.5 (1' st Addai 5) (35'st Kuhn sv), Nico Paz 5, Baturina 6.5; Douvikas 5 (13' st Morata 5.5). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Moreno, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt. Allenatore: Fabregas 5.5. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 8; Scalvini 7, Djimsiti 7, Ahanor 4.5; Zappacosta 6.5, Ederson 7, De Roon 6.5, Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6.5 (15' st Krstovic 6), Zalewski 5.5 (1' st Bellanova 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Como-Atalanta, Nico Paz spreca un rigore al 97' e scoppia in lacrime: finisce 0-0 Approfondimenti su Como Atalanta Il Como non passa contro l’Atalanta in dieci: Carnesecchi para rigore a Nico Paz allo scadere Il Como gioca in dieci uomini dall’8’ per l’espulsione di Ahanor, ma resiste senza subire reti contro l’Atalanta. Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96′, l’Atalanta gioca in 10 dall’8′ e pareggia 0-0 col Como Il Como ferma l’Atalanta su uno 0-0 che sa di impresa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Como-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Como-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Como-Atalanta: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), calendario e classifica Serie A; La prima doppietta di Nico Paz, Dybala di nuovo decisivo e gli altri gol Serie A Enilive. Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96?, l’Atalanta gioca in 10 dall’8? e pareggia 0-0 col ComoPoteva finire tanto a poco. E invece Como e Atalanta è terminata 0-0. Una partita incredibile. Per definirla basta poco. Atalanta in 10 dall'8? per l'espulsione ad Ahanor e rigore sbagliato da Nico ... fanpage.it Como-Atalanta 0-0, le pagelle: Nico Paz ha il mal di rigore, Carnesecchi monumentaleRisultato finale, Como-Atalanta 0-0 COMO (a cura di Yvonne Alessandro) Butez 6,5 - Una parata sensazionale su Sulemana, quanto basta per portarsi a casa. tuttomercatoweb.com Termina 0-0 Como- #Atalanta: #Carnesecchi decisivo, #NicoPaz sbaglia dal dischetto x.com Serie A, Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi para un rigore a Nico Paz e sventa l’assalto lariano contro la Dea in 10 Stadio Giuseppe Sinigaglia Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-23-risultati-cronaca-aggiorn - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.