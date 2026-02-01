Como-Atalanta 0-0 Nico Paz sbaglia un rigore nel finale

Il match tra Como e Atalanta si conclude senza reti, con il risultato di 0-0. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando Nico Paz ha avuto l’opportunità di segnare un gol su rigore, ma ha sbagliato. Al 98’, il giovane giocatore ha calciato alto, e Carnesecchi si è opposto parando il tiro. Il rigore era stato concesso dopo un intervento del Var per un fallo di mano di Scalvini. Una vittoria sfiorata per il Como, che comunque ha tenuto bene il campo contro una squadra più forte.

Finisce 0-0 il match tra Como e Atalanta, valido per la 23a giornata di Serie A. Nico Paz al 98? spreca una grande occasione e si fa parare da Carnesecchi il calcio di rigore concesso dopo l'intervento del Var per un fallo di mano di Scalvini. Per l'argentino è il terzo tiro dal dischetto fallito da quando gioca nel campionato italiano. I bergamaschi – che giocavano in 10 dall'ottavo minuto per l'espulsione di Ahanor – salgono al 7° posto in classifica con 36 punti mentre i lariani, sesti a quota 41, rallentano nella corsa per la qualificazione alle coppe europee.

