NBA i risultati della notte 1 febbraio | Philadelphia riparte forte senza George sei gare tra conferme e finali tirati

Questa notte si sono giocati sei incontri di NBA, e il protagonista è soprattutto Philadelphia. I 76ers hanno ripreso il cammino battendo New Orleans 124-114, senza Paul George in campo. Embiid ha messo a segno 40 punti e ha guidato la squadra con grande energia, mentre i tifosi hanno cantato “MVP”. È stata una vittoria importante per la squadra, che ha mostrato carattere dopo la sospensione di George.

Si sono disputati sei match dell'NBA tra ieri sera e questa notte e a prendersi la scena è soprattutto Philadelphia, che alla prima uscita dopo la sospensione di 25 partite a Paul George per violazione dell'antidoping reagisce con carattere battendo New Orleans 124-114, trascinata dai 40 punti di un Joel Embiid dominante tra i cori "MVP". Vittorie in serie anche per Charlotte e Minnesota, successi pesanti in trasferta per Chicago e Indiana, mentre Houston piega Dallas in volata in uno dei finali più combattuti della notte.

