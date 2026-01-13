nba i risultati della notte vincono i clippers e perdono i lakers successo di philadelphia cade boston

Nella notte NBA, i risultati hanno visto i Clippers vincere, mentre i Lakers hanno subito la terza sconfitta consecutiva, questa volta contro Sacramento. Philadelphia ha ottenuto una vittoria, mentre Boston è stato sconfitto. Sei le partite disputate, confermando l’andamento altalenante delle squadre di alto livello e offrendo spunti di analisi sulle recenti performance.

Sono sei le partite della notte NBA. Continua il momento negativo dei Los Angeles Lakers, che subiscono la terza sconfitta consecutiva e perdono male sul campo di Sacramento. Finisce 124-112 per i Kings, trascinati da un DeMar DeRozanda 32 punti e dall’ex Malik Monk, che firma 26 punti dalla panchina. Ai Lakers non è bastato un Luka Doncic da 42 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, mentre LeBron James mette a referto 22 punti. Un canestro di Pascal Siakam a sei secondi dalla fine regala la vittoria agli Indiana Pacers contro i Boston Celtics per 98-96. Finale davvero concitato dove il camerunense trova giocate importanti sia in difesa sia in attacco, chiudendo alla fine con 21 punti e 8 rimbalzi, mentre Boston sbaglia il tiro della vittoria con Derrick White e ai Celtics non bastano i 23 punti di Payton Pritchard. 🔗 Leggi su Oasport.it

