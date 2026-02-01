La NBA ha annunciato una sospensione di 25 partite per Paul George, uno dei giocatori più importanti dei Philadelphia 76ers. La decisione arriva dopo che l’atleta è stato trovato in violazione delle regole antidoping della lega. George salterà quindi un quarto della stagione, senza possibilità di recuperare le gare perse. La notizia ha scosso il mondo del basket, che ora attende ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

Caso di dimensioni piuttosto rilevanti in NBA. Paul George, tra gli uomini di maggior spicco degli attuali Philadelphia 76ers, è stato sospeso per 25 gare a causa di una violazione del programma antidoping della lega. Non è stata specificata la sostanza incriminata, ma le sue parole riconducono, più che a un caso doping in quanto tale, a un errore legato ad un’altra situazione. Queste le parole del diretto interessato alla ESPN: “ Negli ultimi anni ho spesso parlato dell’importanza della salute mentale, e nel processo di ricerca di un trattamento per un mio problema ho commesso l’errore di prendere una medicazione impropria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA: 25 partite di stop per Paul George, violate le regole antidoping

