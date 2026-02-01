Paul George si ferma per 25 partite in Nba dopo essere stato trovato positivo a un farmaco non autorizzato. La stella dei 76ers, 9 volte All Star, ha spiegato di aver preso quella sostanza per problemi personali e si è scusato pubblicamente, assumendosi tutta la responsabilità.

Stangata per Paul George: ha violato le norme antidoping, la Nba lo ha sospeso per 25 partite. Nove volte All Star, stipendio (ora sospeso) da 52 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers, George non ha giocato contro i New Orleans Pelicans. La Nba non ha specificato la sostanza coinvolta. George, 35 anni, ha ammesso tutto. "Negli ultimi anni ho parlato dell'importanza della salute mentale e, mentre di recente cercavo un trattamento per un problema personale, ho commesso l'errore di assumere un farmaco inappropriato", ha spiegato alla Espn. "Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni e mi scuso con il club, i miei compagni e i tifosi di Philadelphia per le decisioni sbagliate che ho preso", ha continuato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba, stop di 25 gare per doping alla stella Paul George: "Un farmaco improprio per un problema personale"

