Paul George, stella dei 76ers e nove volte All Star, è stato squalificato per 25 partite a causa di un problema legato al doping. Il giocatore si è scusato pubblicamente, ammettendo di aver assunto un farmaco non appropriato per la salute mentale. George ha spiegato di aver commesso un errore e di assumersi tutta la responsabilità.

Paul George è stato sospeso dalla Nba per 25 partite per aver violato il protocollo antidoping. Ha già scontato la prima gara di stop la scorsa notte saltando la partita vinta dai suoi Philadelphia 76ers su New Orleans. La 35enne ala californiana, nove volte All Star, 16 punti e 5 rimbalzi di media sinora in questa stagione, si è giustificato sostenendo di aver preso medicinali inappropriati – per la policy Nba - per curare problematiche relative alla sua salute mentale. La squalifica gli costerà 11.7 milioni di dollari trattenuti dal suo stipendio stagionale da oltre 51.7 milioni. I 76ers (27-21 di record) sono 16-11 con George sul parquet e appena 11-10 senza di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba, stop di 25 gare per doping alla stella Paul George: "Un farmaco improprio per la salute mentale"

Lo sport, questa volta, si conferma come un alleato importante anche per la salute mentale.

