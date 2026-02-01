Una donna è stata aggredita e picchiata alla stazione di Firenze. L’aggressione è avvenuta subito dopo essere scesa dall’autobus, e lei stessa racconta di aver subito palpeggiamenti e botte gratuite. Due persone, che definisce “angeli”, sono intervenute per aiutarla e salvarla dalla violenza. La donna ha spiegato di aver detto no e di aver ricevuto una reazione violenta, che le ha lasciato il naso rotto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Palpeggiata, aggredita e picchiata selvaggiamente alla stazione appena scesa dall’autobus. È la terribile esperienza vissuta da una ragazza di 24 anni, che uscita venerdì sera in centro per godersi una serata con un’amica, si è trovata invece a doversi difendere da un uomo che l’ha fatta finire al pronto soccorso, con il naso rotto, un occhio nero e varie ferite. Ha una prognosi di 30 giorni per trauma cranico commotivo e contusione ad un gomito. Per ore la giovane non è riuscita nemmeno a parlare di quegli attimi di terrore. Ma in serata ha deciso di raccontarla. Firenze, choc alla stazione: ragazza respinge le molestie di un uomo, aggredita e picchiata a terra Il drammatico racconto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Naso rotto perchè ho detto no”. Aggredita e picchiata alla stazione: “Due angeli mi hanno salvata”

Naso rotto perchè ho detto no. Aggredita e picchiata alla stazione: Due angeli mi hanno salvataLa giovane, 24 anni, doveva raggiungere un’amica per trascorrere la serata in centro storico. Il drammatico racconto: Inseguita e poi colpita anche quando ero a terra. Arrabbiata? No, sono delusa ... lanazione.it

