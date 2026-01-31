Centro Stella e Vinattieri FI | Ragazza aggredita e picchiata da straniero naso rotto

Una ragazza è stata aggredita e picchiata da un uomo straniero nel centro di Firenze. Ha il naso rotto e ora si trova in ospedale. La scena si è ripetuta più volte negli ultimi giorni: rapine, risse e aggressioni sono diventate all’ordine del giorno, e i residenti chiedono che il Comune intervenga prima che succeda qualcosa di più grave.

"Ma cosa deve succedere perché Palazzo Vecchio prenda sul serio la questione sicurezza e criminalità a Firenze? Ogni giorno rapine, risse, aggressioni, tentati stupri, accoltellamenti, spaccate nei negozi. Altro che 'percezione', qui siamo nella realtà più cupa, sono fatti, drammatici, non idee. L'altro giorno un 13enne è stato accoltellato a Novoli, poi ci sono state spaccate a ripetizione nei negozi del centro, mentre stanotte è accaduto un altro fatto particolarmente grave: una ragazza è stata palpeggiata da uno straniero in via Valfonda, e alla sua reazione l'uomo l'ha presa a calci e pugni, rompendole il naso; solo l'intervento di alcuni passanti ha evitato che potesse finire ancora peggio per la giovane".

