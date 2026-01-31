Choc alla stazione | ragazza respinge le molestie di un uomo aggredita e picchiata a terra

Una donna di 30 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita e picchiata selvaggiamente da un uomo in un’area della stazione di Firenze. La ragazza, che voleva passare una serata normale con un’amica, ha reagito a un tentativo di molestia respingendo l’uomo. Lui non ha accettato il rifiuto e l’ha colpita più volte, lasciandola a terra in stato di shock. La polizia sta cercando di identificare l’uomo e ricostruire l’accaduto.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Voleva trascorrere un venerdì sera qualunque con un’amica, è stata invece abusata, aggredita e picchiata selvaggiamente da un uomo sui 40 anni. La vittima è una ragazza 24enne, è successo intorno a mezzanotte del 30 gennaio in via Valfonda, alla stazione Santa Maria Novella. Un forte pugno, poi i calci quando la ragazza era a terra. Secondo quanto ricostruito, la giovane era appena uscita dall’autobus quando l’uomo le si è avvicinato. Dopo qualche parola, ha cercato il contatto fisico e l’ha palpeggiata. La giovane ha reagito spingendolo via. A quel punto l’uomo le ha tirato un forte pugno, facendola cadere a terra, poi ha continuato ad aggredirla, sferrandole dei calci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

