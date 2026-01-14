Cavese sfiora l’impresa | squalifiche e infortuni contro un muro che resiste Un pareggio deludente per la Salernitana
La Cavese affronta una partita difficile a causa di squalifiche e infortuni, incontrando un Catania compatto e resistente. La squadra dimostra impegno nel tentativo di superare le difficoltà, ma il risultato finale si traduce in un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Per la Salernitana, la partita rappresenta un’occasione deludente di ottenere punti importanti.
La Cavese ha dimostrato grande determinazione nella trasferta di Catania, affrontando una sfida complessa a causa delle numerose assenze in difesa. Prosperi, allenatore degli aquilotti L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
La Cavese sfiora l'impresa. Bene il Sorrento - I metelliani in emergenza cedono solo nel finale (2- rainews.it
"Debutto spettacolare di Bruzzaniti con il Catania: sfiora la rete e serve due assist incredibili!". Così la Lega Pro, attraverso i propri canali social, parla dell'esordio di Giovanni Bruzzaniti con la maglia del Catania con riferimento non solo agli assist vincenti facebook
