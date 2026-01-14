Cavese sfiora l’impresa | squalifiche e infortuni contro un muro che resiste Un pareggio deludente per la Salernitana

Da cilentoreporter.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cavese affronta una partita difficile a causa di squalifiche e infortuni, incontrando un Catania compatto e resistente. La squadra dimostra impegno nel tentativo di superare le difficoltà, ma il risultato finale si traduce in un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Per la Salernitana, la partita rappresenta un’occasione deludente di ottenere punti importanti.

La Cavese ha dimostrato grande determinazione nella trasferta di Catania, affrontando una sfida complessa a causa delle numerose assenze in difesa. Prosperi, allenatore degli aquilotti L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

cavese sfiora l8217impresa squalifiche e infortuni contro un muro che resiste un pareggio deludente per la salernitana

© Cilentoreporter.it - Cavese sfiora l’impresa: squalifiche e infortuni contro un muro che resiste. Un pareggio deludente per la Salernitana

Leggi anche: Juventus, attacco durissimo di Crosetti dopo il pareggio deludente contro la Fiorentina al Franchi: «Diventata un trattato sulla mediocrità»

Leggi anche: Calendario granata: è ufficiale la data del derby Cavese-Salernitana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

cavese sfiora l8217impresa squalificheLa Cavese sfiora l'impresa. Bene il Sorrento - I metelliani in emergenza cedono solo nel finale (2- rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.