Avellino sfiora il dissesto ma resiste | dieci milioni salvano la città

Oggi ad Avellino si è aperto ufficialmente l’Urban Center, ma l’atmosfera non è di festa. La città ha attraversato mesi difficili, con il rischio di dissesto finanziario che sembrava imminente. Alla fine, sono arrivati dieci milioni di euro, che hanno permesso di mettere una toppa e salvare il bilancio comunale. La cerimonia di apertura si concentra più sul lavoro fatto che sulla celebrazione, testimoniando la fatica di un’intera comunità.

Perrotta in un bilancio crudo: "Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, insieme ai sub-commissari, ai dirigenti e agli impiegati del Comune, per portare avanti gli obiettivi prefissati" Oggi, l'Urban Center di Avellino ha aperto ufficialmente le sue porte. Un'inaugurazione che, più che festeggiare, segna il bilancio di mesi di fatica e restrizioni imposte dalla gestione commissariale. Giuliana Perrotta, commissaria prefettizia, ha tracciato un quadro secco delle sue azioni. Ha parlato di risultati raggiunti, ma senza nascondere che, per arrivarci, si è dovuto combattere contro tutto: i numeri della città, i vincoli finanziari, e le stesse aspettative di chi guarda alla politica come a un luogo di soluzioni facili.

