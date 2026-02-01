Napoli Meret dopo la Fiorentina | Dispiaciuti per Di Lorenzo ma stiamo dando tutto
Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Meret si presenta ai microfoni di DAZN. Il portiere azzurro dice che sono dispiaciuti per Di Lorenzo, che si è infortunato durante la partita, ma aggiunge che la squadra sta dando tutto in campo. La partita si è conclusa con un successo importante per il Napoli, anche se l’umore non è dei migliori per l’infortunio del capitano.
"> Al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina, vinta dalla squadra di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN Alex Meret, protagonista tra i pali azzurri. Il portiere del Napoli si è soffermato innanzitutto sul momento di Vergara: «Il suo momento? Si sa quanto ci tiene, siamo contentissimi per lui. Deve continuare così, con umiltà come sta facendo ora, e si toglierà tante soddisfazioni». Meret ha poi rassicurato sulle proprie condizioni fisiche dopo lo spavento nel primo tempo: «Sto bene, nel primo tempo è stato solo un colpo alla testa dopo la parata su Gudmundsson. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
