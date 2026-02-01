Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Meret si presenta ai microfoni di DAZN. Il portiere azzurro dice che sono dispiaciuti per Di Lorenzo, che si è infortunato durante la partita, ma aggiunge che la squadra sta dando tutto in campo. La partita si è conclusa con un successo importante per il Napoli, anche se l’umore non è dei migliori per l’infortunio del capitano.

"> Al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina, vinta dalla squadra di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN Alex Meret, protagonista tra i pali azzurri. Il portiere del Napoli si è soffermato innanzitutto sul momento di Vergara: «Il suo momento? Si sa quanto ci tiene, siamo contentissimi per lui. Deve continuare così, con umiltà come sta facendo ora, e si toglierà tante soddisfazioni». Meret ha poi rassicurato sulle proprie condizioni fisiche dopo lo spavento nel primo tempo: «Sto bene, nel primo tempo è stato solo un colpo alla testa dopo la parata su Gudmundsson. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Meret dopo la Fiorentina: «Dispiaciuti per Di Lorenzo, ma stiamo dando tutto»

Questa sera al Maradona il Napoli batte la Fiorentina 2-1.

Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina, ma perde il suo capitano Di Lorenzo.

