Questa sera al Maradona il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Solomon segna un gol importante dopo una grande parata di Meret. La partita si gioca alle 18 e si può seguire solo su Dazn.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Fiorentina 2-1, Solomon accorcia le distanze dopo la gran parata di Meret (LIVE)

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

In un match combattuto, il Napoli batte la Fiorentina 2-1.

Il Napoli batte la Fiorentina 1-0 al Maradona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli–Fiorentina, le formazioni ufficiali; Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Napoli-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.

Live Napoli-Fiorentina 2-1, Solomon accorcia le distanze al MaradonaL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

LIVE Napoli-Fiorentina 2-1 Serie A 2025/2026: Solomon riapre Napoli-FiorentinaSerie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

VIDEO NM - Napoli-Fiorentina, l’arrivo del pullman degli azzurri allo Stadio Maradona - facebook.com facebook