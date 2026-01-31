Il Napoli batte la Fiorentina ma perde capitan Di Lorenzo

Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina, ma perde il suo capitano Di Lorenzo. La squadra ha portato a casa tre punti fondamentali per la corsa alla Champions, ma l’infortunio di Di Lorenzo mette in discussione la sua presenza nelle prossime partite. La situazione si fa complicata, e i tifosi si chiedono quanto tempo resterà fuori il difensore.

Tre punti importanti conquistati nella corsa Champions, ma un altro elemento chiave che rischia seriamente di star fuori a lungo. Si può riassumere così l'ennesimo pomeriggio agrodolce del Napoli. La gioia per il successo sulla Fiorentina per 2-1 al Maradona, viene mitigata dal brutto infortunio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona, conquistando una vittoria importante e scrivendo alcune prime volte in questa stagione.

Ancora Vergara e poi Gutierrez, il Napoli batte la Fiorentina 2-1 al MaradonaUn Napoli in emergenza che perde anche Di Lorenzo per infortunio al ginocchio riesce a battere 2-1 la Fiorentina al Maradona. (ANSA) ... ansa.it

Napoli ritrova il sorriso: Fiorentina battuta 2-1 al Maradona, decisivi Vergara e GutierrezIl Napoli ritrova sorriso e punti pesanti al Maradona, battendo la Fiorentina 2-1 al termine di una gara intensa, combattuta e segnata anche da momenti di apprensione. Gli azzurri di Antonio Conte ... napolipiu.com

