Controlli nei locali notturni per normativa antincendio chiuso locale

Le autorità di Firenze hanno chiuso un locale notturno durante un blitz di controlli antiincendio. I vigili hanno verificato il rispetto delle norme e hanno deciso di chiudere il locale che non rispettava le regole di sicurezza. L’operazione rientra in una serie di controlli più stringenti decisi dal Ministero dell’Interno e dal Comitato provinciale per l’ordine pubblico.

Le autorità di Firenze hanno intensificato i controlli sui locali di intrattenimento, seguendo la direttiva del Ministro dell'Interno e le indicazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le azioni si concentrano su due fronti principali: l'aumento delle verifiche.

