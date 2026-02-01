Questa mattina Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a controlli dopo l’infortunio di ieri. Il calciatore del Napoli si è fatto visitare al Pineta Grande Hospital, dove gli hanno confermato una distorsione al ginocchio sinistro di secondo grado. L’assenza si prevede durerà circa un mese, lasciando il club alle prese con l’assenza di uno dei suoi titolari.

«Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, distorsione al ginocchio sinistro per Di Lorenzo: un mese di stop

Approfondimenti su Napoli Di Lorenzo

Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, si è infortunato al ginocchio sinistro durante l’ultima partita contro il Betis, provocando preoccupazione tra i tifosi e la squadra.

Il capitano del Napoli, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio durante la partita contro la Fiorentina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Di Lorenzo

Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, Conte: Di Lorenzo? Sembra sia il crociato. Siamo in attivo con il mercato bloccato, poi ci sono i club indebitati; Dybala, infortunio al ginocchio: quanto è grave? La distorsione e l'attesa per gli esami: ecco cosa sappiamo; Conte duro: Di Lorenzo? Si va verso la rottura del ginocchio. Troppe partite, così è la rovina del calcio. Poi la frase sul mercato; Conte: Sono incazzato, Di Lorenzo ko. Mercato bloccato con 240mln in cassa!.

Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo, capitano in lacrime, crociato koUn salto, il ritorno a terra senza la giusta pace. Giovanni Di Lorenzo alza subito la mano al cielo quando capisce che qualcosa nel suo ginocchio sinistro non va. Il capitano viene ... ilmattino.it

Napoli, che paura Di Lorenzo: esce in barella, infortunio al ginocchio contro la FiorentinaSi è fatto male Giovanni Di Lorenzo. C'è forte preoccupazione attorno al capitano del Napoli, a seguito di un contrasto aereo con Fabbian. tuttomercatoweb.com

Escl. - Sospiro di sollevo in casa #Napoli: molto meno serio del previsto l’infortunio a Giovanni #DiLorenzo che ha ripotato solo una distorsione al ginocchio e nessuna lesione. Si prevede un mesetto di stop. A questo punto il club azzurro dovrebbe restare co x.com

- Altra possibile tegola pesantissima sulla stagione del #Napoli: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Napolista, #AntonioConte potrebbe perdere David #Neres per quasi 2 mesi. L'esterno offensivo brasiliano, reduce da una distorsione alla caviglia, n - facebook.com facebook