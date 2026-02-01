Napoli distorsione al ginocchio sinistro per Di Lorenzo | quando torna i tempi di recupero

Giovanni Di Lorenzo si è fatto un brutto male durante la partita contro la Fiorentina, ma per fortuna non ha riportato la rottura del crociato. L’infortunio al ginocchio sinistro preoccupava, ma ora si sa che il difensore potrà tornare in campo più presto del previsto. I tempi di recupero dovrebbero essere più brevi e il giocatore inizierà subito le terapie. La squadra riceve un sospiro di sollievo, anche perché la sua presenza sarà decisiva nelle prossime partite.

Sospiro di sollievo in casa Napoli, Giovanni Di Lorenzo non ha riportato la rottura del crociato. Dopo l'infortunio di ieri contro la Fiorentina si temeva il peggio, invece, per fortuna,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, distorsione al ginocchio sinistro per Di Lorenzo: quando torna, i tempi di recupero Approfondimenti su Napoli Fiorentina LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro: i tempi di recupero Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, si è infortunato al ginocchio sinistro durante l’ultima partita contro il Betis, provocando preoccupazione tra i tifosi e la squadra. Napoli, distorsione al ginocchio sinistro per Di Lorenzo: un mese di stop Questa mattina Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a controlli dopo l’infortunio di ieri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Fiorentina Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, Conte: Di Lorenzo? Sembra sia il crociato. Siamo in attivo con il mercato bloccato, poi ci sono i club indebitati; Dybala, infortunio al ginocchio: quanto è grave? La distorsione e l'attesa per gli esami: ecco cosa sappiamo; Conte duro: Di Lorenzo? Si va verso la rottura del ginocchio. Troppe partite, così è la rovina del calcio. Poi la frase sul mercato; Conte: Sono incazzato, Di Lorenzo ko. Mercato bloccato con 240mln in cassa!. Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo, capitano in lacrime, crociato koUn salto, il ritorno a terra senza la giusta pace. Giovanni Di Lorenzo alza subito la mano al cielo quando capisce che qualcosa nel suo ginocchio sinistro non va. Il capitano viene ... ilmattino.it Napoli, che paura Di Lorenzo: esce in barella, infortunio al ginocchio contro la FiorentinaSi è fatto male Giovanni Di Lorenzo. C'è forte preoccupazione attorno al capitano del Napoli, a seguito di un contrasto aereo con Fabbian. tuttomercatoweb.com Escl. - Sospiro di sollevo in casa #Napoli: molto meno serio del previsto l’infortunio a Giovanni #DiLorenzo che ha ripotato solo una distorsione al ginocchio e nessuna lesione. Si prevede un mesetto di stop. A questo punto il club azzurro dovrebbe restare co x.com - Altra possibile tegola pesantissima sulla stagione del #Napoli: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Napolista, #AntonioConte potrebbe perdere David #Neres per quasi 2 mesi. L'esterno offensivo brasiliano, reduce da una distorsione alla caviglia, n - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.