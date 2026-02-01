Napoli Di Lorenzo meno grave del previsto | trauma distorsivo al ginocchio i tempi di recupero

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina non è grave come si temeva. Il difensore del Napoli ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio, ma niente rottura del legamento crociato. Per lui si parla di circa otto settimane di stop, un recupero comunque più breve di quanto si pensasse inizialmente. La buona notizia arriva dopo giorni di preoccupazione tra tifosi e staff tecnico.

Il timore più grande è stato scongiurato: Giovanni Di Lorenzo non si è rotto il legamento crociato anteriore. Si tratta, bensì, di un trauma distorsivo di secondo grado del ginocchio sinistro. Lo ha annunciato il Napoli in una nota ufficiale, in cui è stato comunicato l'esito degli esami a cui il giocatore si è sottoposto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Adesso, il prossimo passo è "una consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo" fa sapere il club. Di Lorenzo si era infortunato durante la partita di ieri contro la Fiorentina ed era stato costretto a uscire alla mezzora del primo tempo per una torsione innaturale del ginocchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato durante l'allenamento.

Il trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro subito dal centrocampista dell'Udinese durante la partita contro l'Inter richiede una valutazione accurata dei tempi di recupero.

