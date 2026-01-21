Piotrowski trauma contusivo al ginocchio | i tempi di recupero

Il trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro subito dal centrocampista dell'Udinese durante la partita contro l'Inter richiede una valutazione accurata dei tempi di recupero. L'intervento ha coinvolto le strutture capsulo-legamentose, e l'atleta è stato sostituito nel corso del primo tempo. In questa analisi, si approfondiscono le possibili tempistiche di recupero e le modalità di trattamento più appropriate.

"Udinese Calcio comunica che, all'esito esami diagnostici effettuati, Jakub Piotrowski ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro con impegno capsulo-legamentoso. Il calciatore ha già iniziato l'iter conservativo riabilitativo del caso per tornare a disposizione nel giro di 4 settimane", questo il comunicato dell'Udinese circa le condizioni di Piotrowski, sostituito per infortunio nella scorsa giornata di campionato contro l'Inter. Brutte notizie dunque per Kosta Runjaic, già privo di Zaniolo, che perde un altro titolare per diverse partite: Piotrowski starà infatti fuori per circa un mese.

