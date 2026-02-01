Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato durante l'allenamento. Il giocatore ha riportato un trauma distorsivo di secondo grado, ma fortunatamente non si tratta di una rottura del crociato. I medici stimano un recupero tra le 4 e le 6 settimane, quindi potrebbe tornare in campo prima del previsto.

Il Napoli ci aggiorna sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Trauma distorsivo di secondo grado, a questo punto potrebbe cavarsela con un periodo da 4 a 6 settimane. Il campionato non dovrebbe essere finito. Napoli, il comunicato su Di Lorenzo. Si legge sul profilo X del Napoli: Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo. L'articolo Di Lorenzo è meno grave: trauma distorsivo di secondo grado. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo è meno grave: trauma distorsivo di secondo grado. Esclusa la rottura del crociato

Approfondimenti su Giovanni Di Lorenzo

Dopo il match, Antonio Conte ha messo tutti in allerta parlando delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina e torna al terzo posto in classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giovanni Di Lorenzo

Argomenti discussi: ULTIM’ORA – Napoli in apprensione per l’infortunio di Di Lorenzo: è uscito in barella contro la Fiorentina; Il Napoli perde Di Lorenzo: esce in lacrime dal campo, si teme un grave infortunio; Napoli-Fiorentina, Conte: Di Lorenzo? Sembra sia il crociato. Siamo in attivo con il mercato bloccato, poi ci sono i club indebitati; Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz.

Il Napoli soffre e batte la Fiorentina, ma perde Di Lorenzo per infortunioIl capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è uscito dal campo in barella durante la partita del Napoli contro la Fiorentina. Il terzino dei partenopei e della nazionale è ricaduto male dopo un inter ... ansa.it

Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la FiorentinaGrave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Oggi, sabato 31 gennaio, il terzino del Napoli è uscito in barella durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valida per la 23esima giornata di ... adnkronos.com

In un minuto, forse meno, può cambiare tutto. Lorenzo Musetti sta dominando Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open: il 6-4 6-3 racconta alla perfezione cosa sta accadendo. Se non che poi, su un paio di punti nei primi game del terzo set, il to - facebook.com facebook

Lorenzo Losa: “L’uso di Wikipedia è cambiato con l’Ai. Sul sito meno umani e più macchine” x.com