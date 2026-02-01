Napoli arriva una buona notizia su Di Lorenzo | la nota ufficiale del club

Napoli riceve una buona notizia sul capitano Di Lorenzo. L'infortunio subito contro la Fiorentina si rivela meno serio del previsto. I medici del club hanno comunicato che il giocatore potrà tornare in campo prima del previsto, portando sollievo a tifosi e staff. La ripresa sembra vicina, e il capitano potrà continuare a guidare la squadra senza grosse preoccupazioni.

L'infortunio rimediato dal capitano azzurro nel corso del match contro la Fiorentina è meno grave di quanto temuto in un primo momento Finalmente una buona notizia in casa Napoli. L'infortunio rimediato dal capitano Giovanni Di Lorenzo nel corso del match contro la Fiorentina, infatti, è fortunatamente meno grave di quanto poteva apparire in un primo momento. Il club azzurro ha diffuso una nota ufficiale sulle condizioni del difensore, che si è sottoposto ad accertamenti nelle ultime ore. "Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro.

