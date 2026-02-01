Dopo la vittoria contro la Fiorentina al Maradona, il Napoli si prepara a chiudere l’ultimo colpo di mercato. La società ha fatto il suo acquisto, e ora si aspetta solo l’annuncio ufficiale. I tifosi sono già in fermento, sperando che il nuovo arrivato possa dare una mano concreta alla squadra. Restano pochi giorni prima della chiusura del mercato, e le trattative sono in pieno movimento.

In casa Napoli, dopo la buona vittoria al Maradona contro la Fiorentina. è tempo di pensare agli ultimi giorni di calciomercato. La società, nonostante il mercato a saldo zero, è pronta ad ultimare altri due colpi dopo quello messo a segno la scorsa settimana dall’Hellas Verona: Alisson Santos è pronto a vestire la maglia azzurra. Mercato Napoli, tutto fatto per Alisson Santos: i dettagli. Le uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang, e nelle ultime ore quelle di Marianucci e Ambrosino, hanno sbloccato il mercato azzurro. Il primo colpo è già arrivato, Giovane è sceso subito in campo con i compagni e con molta probabilità è pronto ad abbracciare un suo connazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, adesso è fatta per davvero: cifre e dettagli del nuovo acquisto

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Napoli ha concluso l’accordo per la cessione di Noa Lang al Galatasaray.

Il mercato del Torino si è recentemente aggiornato con l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Joao Pedro, rafforzando il reparto difensivo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ULTIM'ORA NAPOLI: Conte è ENTUSIASTA per il nuovo ACQUISTO!

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, Conte: Di Lorenzo? Sembra sia il crociato. Siamo in attivo con il mercato bloccato, poi ci sono i club indebitati; Il cuore di Conte è allo Stadium: Juve-Napoli, Veltroni esclusivo; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Calciomercato live oggi: Krstovi? a un passo dall'Atalanta, Vardy idea Napoli, Bailey arriva a Roma, arabi su Locatelli, Vlahovic pista...

Il Napoli vince ma è ira Conte per l’infortunio di Di LorenzoIl tecnico: Si giocano troppe partite per il calcio è un suicidio I club non capiscono e l’Assocalciatori si gira dall’altra parte... ... napoli.repubblica.it

Napoli, l’uscita dalla Champions porterà con sé un vantaggio di qui ai prossimi mesi!A 1 Football Club è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Aioc ed ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, per ... ilnapolionline.com

Antonio Conte a Dazn: " Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se adesso Iniziasse il campionato dove mettereste il Napoli con questa rosa " #passionapoli #sscnapoli #napolifiorentina #seriea - facebook.com facebook