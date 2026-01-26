Il mercato del Torino si è recentemente aggiornato con l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Joao Pedro, rafforzando il reparto difensivo. Dopo la sconfitta contro il Como, la società ha accelerato le operazioni di mercato, portando a termine un importante rinforzo. Questa acquisizione rappresenta un passo significativo per la squadra, che ora si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.

Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri, frattura con la società e futuro sempre più lontano da Roma Kolo Muani torna alla Juve? Spunta il clamoroso scenario in casa bianconera: Spalletti ha fatto una richiesta precisa! Calciomercato Torino, si avvicina il colpo in difesa: intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri, frattura con la società e futuro sempre più lontano da Roma Kolo Muani torna alla Juve? Spunta il clamoroso scenario in casa bianconera: Spalletti ha fatto una richiesta precisa! Gasperini post Roma Milan: «Adesso andiamo sugli U20, avremo una Primavera fortissima nelle finali! Su Malen e su Ghilardi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Torino, è fatta per il nuovo acquisto! Baroni può sorridere, c’è l’annuncio ufficiale: i dettagli

Calciomercato Torino, ufficiale l’arrivo di Obrador: Baroni si gode il nuovo terzino, la nota del clubIl Torino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Rafel Obrador, che si unisce alla rosa granata in prestito con opzione di riscatto.

Torino Cremonese 1-0: Vlasic (versione bomber) torna a far sorridere Baroni! Superata la prova dell’ex NicolaNel match della 15ª giornata di Serie A, Torino e Cremonese si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Obrador al Torino, è fatta! Cairo: Farà le visite mediche. Zapata, non è per il mercato; Piemonte, cresce il mercato immobiliare. Ma c'è la sorpresa: a trainare sono le province, avanti piano Torino; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Il mercato di oggi: Obrador è del Torino. Ter Stegen lascia il Barcellona dopo 12 anni.

Mercato Torino, colpo finalmente completato: Baroni può finalmente sorridere, arriva l’annuncio ufficiale sul nuovo acquistoMercato Torino, colpo finalmente completato: Baroni può finalmente sorridere, arriva l’annuncio ufficiale sul nuovo acquisto Dopo il brutto ko contro il Como, accelera il mercato del Torino: colpo in ... calcionews24.com

Torino, è fatta per Tchoca dal Corinthians: le cifreIl Torino ha definito l'acquisto di João Pedro Tchoca, promettente calciatore brasiliano classe 2003, raggiungendo un'intesa verbale totale con il Corinthians. L'operazione, nata da un'accelerata impr ... fantacalcio.it

#Torino, le ultime novità di mercato Si avvicina #Tchoca, accordo verbale col giocatore #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per le novità x.com

Mercato Torino Nuova idea per i granata - facebook.com facebook