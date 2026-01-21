Napoli fatta per la cessione di Noa Lang | cifre e dettagli

Napoli ha concluso l’accordo per la cessione di Noa Lang al Galatasaray. La trattativa, tra le più complesse degli ultimi giorni, si è finalmente risolta con le firme necessarie. Di seguito, i dettagli e le cifre dell’affare, che segnano un nuovo capitolo per il calciomercato italiano e internazionale.

Una delle trattative più discusse degli ultimi giorni trova infine la tanto attesa fumata bianca. È tutto pronto per il trasferimento di Noa Lang al Galatasaray. L’olandese saluta la maglia azzurra e vola in Turchia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un’operazione in uscita per i partenopei che adesso torneranno inevitabilmente sul mercato per trovare il giusto rimpiazzo. Conferma definitiva sul passaggio di Lang al Galatasaray: tutti i dettagli. Come riportato da Fabrizio Romano, è tutto fatto per il trasferimento di Noa Lang al Galatasaray. Il calciatore classe 1999 lascia l’Italia e sbarca in Turchia sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con successivo diritto di riscatto, fissato a 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Noa Lang, non ci sono più dubbi! Il Napoli ha preso una decisione: i dettagli e le cifreDopo settimane di indiscrezioni, il Napoli ha ufficializzato la cessione di Noa Lang.

Napoli, la cessione di Noa Lang apre al possibile colpo: idea a sorpresa!Il calciomercato del Napoli si arricchisce di nuove possibilità con la cessione di Noa Lang.

