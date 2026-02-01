Myanmar cinque anni dopo il golpe | elezioni farsa e guerra civile dimenticata

Cinque anni dopo il golpe, Myanmar vive ancora le conseguenze di un colpo di stato che ha trasformato il paese. Le elezioni farsa organizzate dal nuovo regime sono passate quasi inosservate, mentre la guerra civile, che ha causato migliaia di morti e sfollati, sembra essere caduta nel dimenticatoio internazionale. A Yangon, il primo febbraio 2021, il giorno in cui tutto è cambiato, la città si svegliò senza internet, segnando un inizio difficile per un paese in piena crisi.

Alle prime ore del mattino del primo febbraio 2021, la città di Yangon si risveglia senza Internet. Aung San Suu Kyi e il suo governo stavano per insediarsi, dopo il trionfo alle elezioni di qualche mese prima. Ma la premio Nobel per la Pace e tutti i leader della sua Lega Nazionale per la Democrazia vengono arrestati e portati via dai militari. I carri armati occupano le strade, i soldati prendono il controllo dei ministeri e delle stazioni radio. Con un colpo di Stato rapido e quasi incruento, il Tatmadaw (il nome dell'esercito birmano) si riprende il potere che aveva solo parzialmente ceduto qualche anno prima. Ultimo atto delle elezioni farsa in Myanmar, mentre infuria la guerra La terza e ultima fase delle elezioni in Myanmar si svolge in un contesto segnato dalla guerra e dall'esclusione di alcune municipalità, come quelle dello Stato del Kachin. Myanmar,militari varano elezioni farsa Myanmar: cinque anni dal colpo di stato; Myanmar al voto. La pace è ancora lontana?; Myanmar, il partito Usdp rivendica la vittoria alle elezioni. Monopolizzato il Parlamento; Myanmar, elezioni senza scelta: la Giunta si prepara a trasformare il golpe in governo. al voto. La pace è ancora lontana Il 25 gennaio, in Myanmar è previsto l'ultimo turno della consultazione elettorale indetta dalla giunta militare per eleggere il Parlamento nazionale, in un Paese segnato da quasi cinque anni di guerra civile. Una inarrestabile crisi umanitaria A 5 anni dal colpo di stato dei militari il Myanmar rimane lacerato

