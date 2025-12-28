Myanmarmilitari varano elezioni farsa

3.22 Urne aperte all'alba in Myanmar per le elezioni volute dalla giunta militare. Si tratta del primo voto dal colpo di stato del febbraio 2021. Un giornalista dell'Afp ha assistito all'apertura di un seggio nel quartiere Kamayut di Yangon, mentre il capo della giunta, Min Aung Hlaing ha già espresso il suo voto nella capitale Naypyidaw. Il voto che si protrarrà fino al 25 gennaio 2026, è sotto stretto controllo militare.Bollate dall'Onu come una farsa per legittimare il regime,alle elezioni non partecipa nessun partito democratico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

