ultimo atto delle elezioni farsa in myanmar mentre infuria la guerra

La terza e ultima fase delle elezioni in Myanmar si svolge in un contesto segnato dalla guerra e dall’esclusione di alcune municipalità, come quelle dello Stato del Kachin. La situazione politica rimane tesa, con un processo elettorale che continua a suscitare dubbi e preoccupazioni. Mentre il paese affronta questa fase, il conflitto e le tensioni interne continuano a influenzare profondamente il quadro istituzionale e sociale.

La crisi birmana Calma piatta a Yangon e Naiypydaw, le città fortino della giunta golpista. Tutt'intorno bombe e battaglie. Intanto cresce la campagna d'odio delle fazioni buddiste più oltranziste contro i Rohingya e il processo per genocidio in corso all'Aia

Al via le elezioni-farsa in MyanmarIn Myanmar, sono state avviate le elezioni organizzate dalla giunta militare che ha preso il controllo nel 2020 con un colpo di Stato.

