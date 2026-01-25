Ultimo atto delle elezioni farsa in Myanmar mentre infuria la guerra
La terza e ultima fase delle elezioni in Myanmar si svolge in un contesto segnato dalla guerra e dall’esclusione di alcune municipalità, come quelle dello Stato del Kachin. La situazione politica rimane tesa, con un processo elettorale che continua a suscitare dubbi e preoccupazioni. Mentre il paese affronta questa fase, il conflitto e le tensioni interne continuano a influenzare profondamente il quadro istituzionale e sociale.
La crisi birmana Calma piatta a Yangon e Naiypydaw, le città fortino della giunta golpista. Tutt'intorno bombe e battaglie. Intanto cresce la campagna d'odio delle fazioni buddiste più oltranziste contro i Rohingya e il processo per genocidio in corso all'Aia Comincia male la terza e ultima tornata elettorale birmana in programma per oggi.
Leggi anche: Myanmar,militari varano elezioni farsa
Al via le elezioni-farsa in MyanmarIn Myanmar, sono state avviate le elezioni organizzate dalla giunta militare che ha preso il controllo nel 2020 con un colpo di Stato.
