Musmarra sbotta sul mercato Inter | Società assente Chivu lasciato solo e vuoto pneumatico dietro

Musmarra non le manda a dire. Il giornalista tifoso nerazzurro ha puntato il dito contro la società, accusandola di essere assente sul mercato e di aver lasciato Chivu solo e senza rinforzi. Parla di un vuoto che si fa sentire nel reparto difensivo e di un’Inter che sembra ferma, senza idee chiare. La sua voce si aggiunge alle tante critiche che arrivano in questi giorni di mercato fermo.

Inter News 24 Musmarra, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha criticato duramente la dirigenza nerazzurra per l’immobilismo sul mercato. L’atmosfera attorno al calciomercato dell’Inter si fa tesissima. Nonostante il primato in classifica a 52 punti, il giornalista Alfio Musmarra ha espresso una dura critica attraverso un video su YouTube, puntando il dito contro la gestione societaria e l’apparente immobilismo in questa sessione invernale. Musmarra sbotta sul mercato Inter: le dichiarazioni. Secondo Musmarra, la squadra di Cristian Chivu sta compiendo un’impresa sportiva non supportata adeguatamente dalla dirigenza, specialmente per quanto riguarda la cronica carenza sulla fascia destra e in mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Musmarra sbotta sul mercato Inter: «Società assente, Chivu lasciato solo e vuoto pneumatico dietro» Approfondimenti su Musmarra InterNews24 Mercato Inter, i nerazzurri scartano Chiesa: i motivi dietro la scelta e le idee tattiche di Chivu L'Inter ha deciso di non puntare su Federico Chiesa nel mercato di gennaio, secondo quanto confermato da Fabrizio Romano. Mercato Inter, non solo Acerbi Cancelo. Società al lavoro per un altro scambio L'Inter sta valutando diverse opzioni di mercato, oltre allo scambio tra Acerbi e Cancelo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Musmarra InterNews24 Musmarra: Esterno Inter? Da Cancelo a nessuno ce ne passa. Qualcuno dica a Oaktree…Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così del mercato di gennaio dell'Inter ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.