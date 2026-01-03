Mercato Inter non solo Acerbi Cancelo Società al lavoro per un altro scambio

L'Inter sta valutando diverse opzioni di mercato, oltre allo scambio tra Acerbi e Cancelo. La società nerazzurra sta infatti studiando altre trattative per rafforzare la rosa, mantenendo un approccio mirato e strategico. Le operazioni in corso testimoniano l’attenzione dell’Inter nel pianificare il proprio percorso di crescita, con particolare attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie.

Inter News 24 Mercato Inter, non solo quello tra Acerbi e Joao Cancelo. La società meneghina è al lavoro per imbastire anche un altro scambio. Vediamo di quale si tratta. Il calciomercato invernale della Beneamata entra in una fase cruciale, tra scambi internazionali e nuovi innesti per il reparto arretrato. Al centro delle trattative c’è il futuro di Francesco Acerbi, l’esperto difensore della Nazionale noto per il suo senso della posizione e la capacità di guidare la linea difensiva. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il centrale potrebbe diventare la chiave per sbloccare l’arrivo a Milano di Joao Cancelo, il talentuoso terzino portoghese attualmente in forza all’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, non solo Acerbi Cancelo. Società al lavoro per un altro scambio Leggi anche: Cancelo all’Inter, Acerbi all’Al-Hilal: si lavora allo scambio clamoroso Leggi anche: Mercato Inter: suggestione João Cancelo, nerazzurri al lavoro per riportarlo a Milano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cancelo-Inter, l'ultima idea per sbloccare l'affare; Inter, avanti tutta per João Cancelo: Acerbi verso l'Al-Hilal?; Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: parola al giocatore, tentato dal Barça. Nei discorsi anche Acerbi e de Vrij; L'Inter vuole Cancelo subito: Acerbi, il ruolo di Mendes e il fattore tempo. Romano: “Acerbi-De Vrij e Cancelo, serve chiarire. Lui vuole aspettare il Barcellona ma l’Inter…” - Il nome di Joao Cancelo resta molto caldo per quanto riguarda l'Inter sul mercato. msn.com

