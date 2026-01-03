Mercato Inter non solo Acerbi Cancelo Società al lavoro per un altro scambio

Da internews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter sta valutando diverse opzioni di mercato, oltre allo scambio tra Acerbi e Cancelo. La società nerazzurra sta infatti studiando altre trattative per rafforzare la rosa, mantenendo un approccio mirato e strategico. Le operazioni in corso testimoniano l’attenzione dell’Inter nel pianificare il proprio percorso di crescita, con particolare attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie.

Inter News 24 Mercato Inter, non solo quello tra Acerbi e Joao Cancelo. La società meneghina è al lavoro per imbastire anche un altro scambio. Vediamo di quale si tratta. Il calciomercato invernale della Beneamata entra in una fase cruciale, tra scambi internazionali e nuovi innesti per il reparto arretrato. Al centro delle trattative c’è il futuro di Francesco Acerbi, l’esperto difensore della Nazionale noto per il suo senso della posizione e la capacità di guidare la linea difensiva. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il centrale potrebbe diventare la chiave per sbloccare l’arrivo a Milano di Joao Cancelo, il talentuoso terzino portoghese attualmente in forza all’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter non solo acerbi cancelo societ224 al lavoro per un altro scambio

© Internews24.com - Mercato Inter, non solo Acerbi Cancelo. Società al lavoro per un altro scambio

Leggi anche: Cancelo all’Inter, Acerbi all’Al-Hilal: si lavora allo scambio clamoroso

Leggi anche: Mercato Inter: suggestione João Cancelo, nerazzurri al lavoro per riportarlo a Milano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cancelo-Inter, l'ultima idea per sbloccare l'affare; Inter, avanti tutta per João Cancelo: Acerbi verso l'Al-Hilal?; Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: parola al giocatore, tentato dal Barça. Nei discorsi anche Acerbi e de Vrij; L'Inter vuole Cancelo subito: Acerbi, il ruolo di Mendes e il fattore tempo.

mercato inter acerbi canceloRomano: “Acerbi-De Vrij e Cancelo, serve chiarire. Lui vuole aspettare il Barcellona ma l’Inter…” - Il nome di Joao Cancelo resta molto caldo per quanto riguarda l'Inter sul mercato. msn.com

mercato inter acerbi canceloMercato Inter, non solo Cancelo! Può decollare anche un’altra trattativa, club già al lavoro - I nerazzurri si stanno muovendo sul mercato: oltre alla trattativa per Cancelo, emerge un nuovo nome. spaziointer.it

mercato inter acerbi canceloInter, Marchetti: “Numero stranieri? No, Cancelo via perché ha rotto col club! E risulta…” - A Deejay Football Club, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo e non solo ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.