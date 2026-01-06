Mercato Inter i nerazzurri scartano Chiesa | i motivi dietro la scelta e le idee tattiche di Chivu
L'Inter ha deciso di non puntare su Federico Chiesa nel mercato di gennaio, secondo quanto confermato da Fabrizio Romano. La scelta deriva da valutazioni tattiche e strategiche del club, che ha preferito altre opzioni per rinforzare la rosa. In questo articolo analizziamo i motivi alla base di questa decisione e le idee di Chivu sulla compatibilità del giocatore con il progetto nerazzurro.
Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano conferma come l’Inter abbia scartato Federico Chiesa come possibile colpo di gennaio: ecco perchè. Il mercato dell’Inter sembra aver preso una direzione molto chiara, almeno per quanto riguarda i profili offensivi. Mentre il nome di Federico Chiesa continua a infiammare le discussioni tra Napoli e Juventus, il club nerazzurro ha deciso di chiamarsi fuori dalla corsa per l’esterno del Liverpool. A fare chiarezza sulla posizione della dirigenza di Viale della Liberazione è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto direttamente sul suo canale YouTube per delineare gli scenari futuri. 🔗 Leggi su Internews24.com
