I guardiani dell’intelligenza artificiale L’innovazione sia responsabile

9 nov 2025

Pisa, 9 novembre 2025 –  Pisa si dimostra ancora una volta un’eccellenza per guardare al futuro. Il professor Dino Pedreschi, docente di Informatica all’ Università di Pisa, è stato nominato vicepresidente del gruppo europeo incaricato di scrivere il codice di pratica sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Si tratta di una task force di esperti che nell’ambito dell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, puntano a definire linee guida comuni per riconoscere quando un testo, un’immagine, un video o una voce non sono frutto di un autore umano, ma di un modello generativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

