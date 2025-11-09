I guardiani dell’intelligenza artificiale L’innovazione sia responsabile
Pisa, 9 novembre 2025 – Pisa si dimostra ancora una volta un’eccellenza per guardare al futuro. Il professor Dino Pedreschi, docente di Informatica all’ Università di Pisa, è stato nominato vicepresidente del gruppo europeo incaricato di scrivere il codice di pratica sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Si tratta di una task force di esperti che nell’ambito dell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, puntano a definire linee guida comuni per riconoscere quando un testo, un’immagine, un video o una voce non sono frutto di un autore umano, ma di un modello generativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? In un articolo dal titolo: “Immagini false di povertà pornografica generate dall’intelligenza artificiale e utilizzate dalle agenzie umanitarie”, il Guardian ha denunciato l’uso di immagini generate dall’intelligenza artificiale per rappresentare la povertà estrema, - facebook.com Vai su Facebook