Musk e Starlink | tecnologia al servizio della resistenza ucraina con impatto strategico e umano significativo

Il ministro della Difesa ucraina, Mykhalo Fedorov, ha ringraziato pubblicamente Elon Musk per aver fornito il sistema satellitare Starlink al suo paese. Musk ha messo a disposizione la tecnologia per sostenere la resistenza ucraina, con un impatto importante sia sul fronte strategico che umano. La decisione di SpaceX ha cambiato le carte in tavola, migliorando la comunicazione e la capacità di coordinamento delle forze ucraine.

Il ministro della Difesa dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, ha reso pubblico un ringraziamento diretto a Elon Musk, fondatore di SpaceX, per l’azione concreta compiuta con il sistema satellitare Starlink. L’evento si è verificato il 1° febbraio 2026, in un messaggio pubblicato su X, piattaforma di social media, in cui Fedorov ha definito Musk “campione di libertà e vero amico del popolo ucraino”. La dichiarazione è arrivata in risposta a un post dello stesso Musk, che aveva annunciato di aver bloccato l’uso non autorizzato di Starlink da parte delle forze russe. L’obiettivo era impedire che Mosca sfruttasse la rete satellitare per controllare droni e coordinare attacchi aerei sul territorio ucraino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Starlink, il servizio di connettività satellitare di SpaceX, gioca un ruolo fondamentale nel supporto alle forze ucraine, garantendo comunicazioni essenziali sul campo di battaglia.

L’Iran ha vissuto un blackout di internet superiore alle 84 ore, sollevando interrogativi sull’efficacia di strumenti come Starlink di Elon Musk nel bypassare i blocchi del regime.

