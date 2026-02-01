Musetti gli esami dopo l’infortunio | Devo rinunciare a Buenos Aires e Rio

Lorenzo Musetti dovrà rinunciare a Buenos Aires e Rio, dopo il problema alla gamba che lo ha fermato agli Australian Open. Il tennista toscano si era arreso nel terzo set dei quarti contro Djokovic, lasciando in sospeso il suo rientro in campo. La sua stagione sembra di nuovo in salita, con le sfide che lo aspettano ancora da affrontare.

(Adnkronos) – L'infortunio di Lorenzo Musetti tiene in ansia il tennis azzurro. Il giocatore toscano si era fermato nel terzo set dei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, poi mattatore di Jannik Sinner in semifinale, dopo aver vinto i primi due parziali per un problema alla gamba. Oggi, domenica 1 febbraio, proprio nel giorno in cui Carlos Alcaraz ha battuto il serbo nella finale dello Slam di Melbourne, Musetti ha svelato le sue condizioni. "Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro", ha scritto Musetti in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, "in questo momento la mia priorità é concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

