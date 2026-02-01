Lorenzo Musetti salta gli appuntamenti sudamericani | Buenos Aires e Rio rimangono fuori dal suo calendario

Lorenzo Musetti non partecipa più ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. Il tennista italiano ha deciso di saltare le due tappe sudamericane, lasciando fuori dal suo calendario queste due date importanti del circuito ATP. La scelta sorprende gli appassionati, che si aspettavano di vederlo in campo in Brasile e Argentina.

Lorenzo Musetti ha deciso di saltare i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, due appuntamenti chiave del circuito ATP in Sudamerica, rinunciando a una delle tappe più attese del suo calendario stagionale. L'annuncio è arrivato direttamente dallo stesso giocatore, che ha reso noto sui suoi canali social la decisione di mettere temporaneamente da parte le competizioni internazionali per concentrarsi sulla riabilitazione. Il motivo è legato a un infortunio muscolare subito durante il quarto di finale dell'Australian Open, dove ha dovuto ritirarsi contro Novak Djokovic dopo aver affrontato il primo set in condizioni di dolore crescente.

