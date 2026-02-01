Musetti ufficializza lo stop | Devo rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro

Matteo Musetti si ferma. Il giocatore italiano ha annunciato ufficialmente di non poter partecipare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. Dopo alcuni controlli medici, Musetti ha deciso di sospendere l’attività per un infortunio che lo costringe a fermarsi. La notizia arriva poche ore prima dell’inizio delle competizioni in Sudamerica.

Lorenzo Musetti salterà la trasferta sudamericana di febbraio. L'infortunio muscolare che l'ha costretto a ritirarsi nei quarti degli Australian Open, quando stava conducendo due set a zero contro Djokovic, si è rivelato serio, confermando le sensazioni a caldo del carrarino. Scrive Lorenzo sui social: social: "Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo".

