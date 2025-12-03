La Grecia a Roma | ai Musei Capitolini una mostra più che mai attuale nell’era tecnologica

La nostra ultima puntata di Coffee Tech del 29 novembre su La7 ha esplorato il cambiamento nella nostra visione del futuro, passata da un ottimismo tecnologico lineare (futuro 'jetpack') a una prospettiva più complessa e cinica (futuro 'cyberpunk'). Questo fenomeno di ridefinizione collettiva del domani trova un potente parallelo storico nella relazione tra Roma e la Grecia, descritta nella mostra appena inaugurata ai Musei Capitolini La Grecia a Roma. I Romani, pur vincitori militari, subirono una conquista culturale totale che ne riscrisse l'orizzonte di aspirazioni. Prima dell'incontro con la Grecia, il futuro di Roma era plasmato da valori pratici, marziali e agricoli.

