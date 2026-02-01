Musacchio | rinnovare la giustizia con voce ascolto e accesso per tutti

Mariateresa Musacchio ha preso la parola all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 20252026 a Catanzaro. La presidente della Camera Civile ha chiesto di rinnovare la giustizia civile, puntando su voce, ascolto e accesso per tutti. Ha detto che la credibilità dello Stato si misura anche con la qualità del sistema giudiziario. La sua voce si è fatta sentire mentre sottolineava l’urgenza di cambiare le cose.

All'inaugurazione dell'Anno giudiziario 20252026 nel distretto di Catanzaro, la presidente della Camera Civile Mariateresa Musacchio ha lanciato un appello urgente per la riforma della giustizia civile, definendola il vero metro di valutazione della credibilità dello Stato. Il suo intervento, tenuto in un contesto istituzionale che segna l'avvio del nuovo ciclo processuale, ha messo in luce le criticità strutturali del sistema, evidenziando come la lunghezza dei procedimenti, la carenza di personale e l'eccesso di burocrazia abbiano minato la fiducia dei cittadini. Secondo Musacchio, la giustizia civile non è solo un meccanismo di risoluzione delle controversie, ma il luogo in cui i cittadini misurano quotidianamente la capacità dello Stato di garantire diritti e giustizia.

