Oltre la scena | workshop esperienziale di ascolto attraverso corpo voce e immaginazione

Oltre la scena è un workshop esperienziale dedicato all’ascolto di sé attraverso corpo, voce e immaginazione. In questi incontri, si esplora come spesso viviamo in modo automatico, trascurando aspetti interiori che meritano attenzione. Un’opportunità per riscoprire il proprio spazio interiore, migliorare la consapevolezza e favorire un ascolto più autentico di sé e degli altri, in un percorso di crescita personale sobrio e meditato.

Ci sono momenti in cui sentiamo di essere sempre "in scena": parliamo, agiamo, funzioniamo, ma qualcosa dentro resta inascoltato. "Oltre la scena" è un workshop esperienziale di due ore, aperto a chiunque desideri rallentare, ascoltarsi e vivere un'esperienza autentica, senza giudizi né performance. Non è un corso di teatro tradizionale.Non devi saper recitare.Non devi dimostrare nulla.Attraverso proposte semplici e guidate, esploreremo tre territori fondamentali:Il corpo – per rallentare e tornare a sentireLa voce – come espressione autentica, oltre le paroleL'immaginazione – come spazio creativo per incontrare parti di séDurante l'incontro potrai sperimentare cosa significa essere presente a te stesso e agli altri, scoprire come corpo, voce e immaginazione dialogano tra loro, vivere un'esperienza teatrale profonda anche senza esperienza, trovare uno spazio protetto, accogliente e non giudicante.

