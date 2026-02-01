Muore bimba di 4 anni | zii arrestati per omicidio aggravato

Una bambina di soli 4 anni è morta a Tufino, in provincia di Napoli. La polizia ha arrestato gli zii, accusati di averla maltrattata fino a ucciderla. La vicenda ha sconvolto il paese: la piccola avrebbe subito violenze continue prima di perdere la vita. Ora si attendono i risultati delle indagini per chiarire quanto accaduto.

Una vicenda a dir poco orribile quella avvenuta a Tufino (Napoli) nel dicembre 2024. Una bimba di soli 4 anni perse la vita fra le mura domestiche dopo aver subito continui maltrattamenti. Oggi gli zii affidatari che avrebbero dovuto prendersi cura della piccola sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato. Il fatto, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, risale alla notte fra il 13 e il 14 dicembre di due anni fa. A dare l'allarme furono proprio i due zii. Si parlò prima di un malore, poi di una caduta dalle scale a chiocciola. All'arrivo dei soccorsi non c'era già più niente da fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Una bimba di 4 anni è morta a Tufino, nel Napoli, in circostanze terribili.

La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre.

MALTRATTATA E DENUTRITA: BIMBA DI 4 ANNI MUORE A TUFINO, ARRESTATI GLI ZII PER OMICIDIO AGGRAVATO

Bimba di 4 anni morta a Tufino, maltrattamenti in famiglia: gli zii finiscono in carcereAffidata agli zii, bimba morta a quattro anni tra maltrattamenti e incuria a Tufino: le indagini portano all’arresto. notizie.it

Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli zii(Adnkronos) - Dopo un anno di indagini, sono stati arrestati per omicidio gli zii della bimba di 4 anni morta in casa a Tufino nel dicembre del 2024. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato e ... msn.com

