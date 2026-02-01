Napoli bimba morta a soli 4 anni | zii arrestati per omicidio aggravato

Una bimba di 4 anni è morta a Tufino, nel Napoli, in circostanze terribili. I suoi zii sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. La piccola aveva subito maltrattamenti ripetuti, che alla fine hanno portato alla tragedia. La comunità è sconvolta e ora si attende che la giustizia faccia il suo corso.

Una vicenda a dir poco orribile quella avvenuta a Tufino (Napoli) nel dicembre 2024. Una bimba di soli 4 anni perse la vita fra le mura domestiche dopo aver subito continui maltrattamenti. Oggi gli zii affidatari che avrebbero dovuto prendersi cura della piccola sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato. Il fatto, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, risale alla notte fra il 13 e il 14 dicembre di due anni fa. A dare l'allarme furono proprio i due zii. Si parlò prima di un malore, poi di una caduta dalle scale a chiocciola. All'arrivo dei soccorsi non c'era già più niente da fare.

