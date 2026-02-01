Bimba di 4 anni morta a Tufino | arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato

La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre. Gli investigatori sospettano che siano responsabili dell’omicidio aggravato e stanno lavorando per fare luce su cosa sia successo realmente. La famiglia è sotto shock e le autorità cercano di ricostruire gli ultimi momenti di vita della piccola.

Svolta per il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Nolano, tra il 13 e il 14 dicembre del 2024. Ieri i carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Nola, nei confronti di due indagati, ritenuti responsabili di "omicidio aggravato" ai danni della bambina di quattro anni. La complessa indagine, condotta dalla Procura della Repubblica di Nola sin dal dicembre 2024 ha impegnato i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Nola, unitamente alla Stazione di Tufino, ed ha preso avvio a seguito del decesso avvenuto nell'abitazione del nucleo familiare affidatario ed alla richiesta di intervento del medico del pronto intervento accorso sul luogo del decesso, allarmato per le condizioni del cadavere.

