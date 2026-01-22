Morto a 58 anni Alberto Licini ultima generazione della storica dinastia di gommisti lecchesi

È venuto a mancare all'età di 58 anni Alberto Licini, figura di rilievo nel settore delle gomme a Lecco. Titolare della storica attività Licini Gomme, rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto nella comunità lecchese, segnando la fine di un'epoca per la storica dinastia di gommisti della città.

Un lutto improvviso ha colpito la città di Lecco. Alberto Licini, titolare della storica Licini Gomme, si è spento all'età di 58 anni lasciando un vuoto profondo tra chi lo conosceva. La celebrazione funebre è fissata per giovedì 22 gennaio alle 9.45 nella chiesa parrocchiale di Belledo, seguita.🔗 Leggi su Leccotoday.it

