Morì a quattro anni a Tufino arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato

La piccola Alessandra, appena quattro anni, è morta a causa di una grave trascuratezza nella casa di Tufino. Gli zii che avevano in custodia la bambina sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. La procura ha confermato che le condizioni di salute della piccola erano precarie e che la morte sarebbe stata causata da stenti e negligenza. La famiglia si trova ora sotto shock, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire cosa sia successo realmente in quegli ultimi momenti di vita.

È morta di stenti e trascuratezza. E per questo sono finiti in carcere gli zii della piccola Alessandra, che a soli quattro anni ha perso la vita nella casa di Tufino, in provincia di Napoli, dove il padre l’aveva lasciata, affidandola a quei parenti che, pur avendo altri tre figli, l’hanno privata di ogni supporto: fisico, sanitario, emotivo. I magistrati parlano di child neglect per condensare una condotta che ha portato, settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, alla morte della bambina e per la quale la coppia è ora accusata di omicidio aggravato. LA RICOSTRUZIONE Denutrita, scheletrica, con piaghe e bruciature sul corpo e affetta da una grave e importante patologia polmonare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre.

Gli zii affidatari di una bambina di 4 anni sono stati fermati con l’accusa di omicidio aggravato.

