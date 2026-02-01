Malmenata e denutrita | bimba di 4 anni morta a Tufino arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato

Gli zii affidatari di una bambina di 4 anni sono stati fermati con l’accusa di omicidio aggravato. La piccola, che era sotto la loro tutela, è morta a dicembre 2024 a Tufino, nel Napoletano. Dopo più di un anno di indagini, i carabinieri hanno deciso di mettere fine alla loro latitanza e di eseguire l’arresto. Ora si attendono le prime ricostruzioni ufficiali su quanto accaduto.

