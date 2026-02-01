Napoli morì a 4 anni | arrestati zii affidatari per omicidio aggravato

Questa notte gli zii affidatari di Alessandra, una bambina di quattro anni, sono stati arrestati con l’accusa di averle provocato la morte. La piccola è deceduta a Tufino, in provincia di Napoli, tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Le forze dell’ordine hanno messo in mano ai giudici i sospetti e ora si attende di capire cosa sia successo realmente in quella casa.

Sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato gli zii affidatari di Alessandra, morta a 4 anni a Tufino, in provincia di Napoli, nella notte fra il 13 e il 14 dicembre 2024. I carabinieri della Compagnia di Nola (Napoli) hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Nola su richiesta della Procura nei confronti dei due indagati. gli esiti delle attività di indagine, supportate da un’analisi dei dati acquisiti e degli elementi tratti dallo scambio di messaggi tra indagati e terzi, nonché, la valutazione congiunta delle dichiarazioni rese durante il procedimento ed i dati scientifici emersi dall’esame autoptico e dai rilievi effettuati in sede di indagini scientifiche, hanno consentito di ipotizzare elementi a carico degli indagati in relazione a condotte gravemente maltrattanti, tecnicamente qualificate come child neglect, che hanno determinato una grave denutrizione della bambina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

