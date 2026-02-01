Morbegno accoglie la fiaccola delle Olimpiadi | migliaia in festa

Morbegno ha vissuto una giornata di festa con il passaggio della fiaccola olimpica. Migliaia di persone si sono radunate lungo le strade del centro e del percorso cittadino, creando un’atmosfera di allegria e colore. La città si è riscoperta protagonista di un momento importante, con la gente che ha applaudito il simbolo dei Giochi invernali.

L'emozione del sindaco Del Nero: "Ben 7000 persone assiepate sul percorso che con grande entusiasmo hanno salutato e applaudito i tedofori. Momento di straordinaria emozione". Le foto Una grande festa a cielo aperto a Morbegno per il passaggio della fiaccola olimpica, simbolo dei Giochi invernali, accolta da una folla festante che ha riempito le strade del centro e del lungo percorso cittadino. Un entusiasmo travolgente, in linea con quanto già vissuto sabato a Bormio, Tirano e Sondrio e il giorno precedente ad Aprica e Livigno, che ha confermato il forte legame del territorio con l'evento olimpico.

