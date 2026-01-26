Olimpiadi dal Vajont alla Regina delle Dolomiti La fiaccola arriva a Cortina Stefani | I Giochi siano simbolo di pace

La fiaccola olimpica ha raggiunto Cortina, portando con sé un messaggio di pace e unità. Dal Vajont a Ponte nelle Alpi, l’evento segna un momento importante per l’Italia, sottolineando il valore simbolico dei Giochi. Stefani invita a considerare questi momenti come un’occasione per rafforzare i legami e promuovere valori condivisi attraverso lo sport.

BELLUNOPORDENONE - Il grande giorno è arrivato. Il più denso, il più simbolico. Da Ponte nelle Alpi al Vajont, la fiaccola olimpica è arrivata dalla Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo. Da Ponte nelle Alpi al Vajont Prima tappa, il Vajont. Un ricordo, iniziato alle 9.20 di oggi, 26 gennaio, a Ponte nelle Alpi. Qui il primo dei tedofori ha dato il via alla propria marcia da Nuova Erto, dal paese che accolse la gente che a Erto aveva perso casa e futuro. Lo start è stato dato dal piazzale “22’39”: un nome che intende ricordare l’ora esatta del disastro di cui quest’anno si ricorderà il sessantatreesimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti. La fiaccola arriva a Cortina. Stefani: «I Giochi siano simbolo di pace» Approfondimenti su Olimpiadi Italia Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti: la fiaccola arriva a Cortina. Il passaggio nei luoghi simbolo La fiaccola olimpica è arrivata a Cortina, attraversando luoghi simbolo come Ponte nelle Alpi e il Monte Vajont. Lusso, mondanità, spirito sportivo. Per due settimane Cortina è una delle sedi delle Olimpiadi invernali 2026. Ecco gli indirizzi da insider per scoprire i piccoli (e grandi) piaceri offerti dalla Regina delle Dolomiti Cortina è tra le sedi delle Olimpiadi invernali 2026, offrendo un mix di lusso, sport e mondanità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Italia Argomenti discussi: Lunedì 26 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo; Il percorso della fiaccola olimpica nel Bellunese: braciere acceso anche a Longarone in memoria del Vajont; Fiamma olimpica, oggi la tappa di Cortina d'Ampezzo: il percorso; Olimpiadi, il Bellunese è pronto. Dai tedofori agli eventi: Una corsa per la storia. Il percorso della fiaccola in 11 tappe. Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti: la fiaccola arriva a Cortina. Il passaggio nei luoghi simboloBELLUNO/PORDENONE - Il grande giorno è arrivato. Il più denso, il più simbolico. Da Ponte nelle Alpi al Vajont, la fiaccola olimpica è arrivata dalla Regina ... ilgazzettino.it La fiaccola olimpica rende omaggio alle vittime della tragedia del VajontLa torcia nel pomeriggio arriverà a Cortina d'Ampezzo a 70 anni esatti di distanza dai Giochi invernali del 1956 ... rainews.it Il13. . OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026. DANIELE MOLMENTI, OLIMPIONICO A LONDRA 2012, IL 26 GENNAIO 2026 SARA’ TEDOFORO A VAJONT. - facebook.com facebook

