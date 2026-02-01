Monte Po una pistola clandestina trovata nel contatore elettrico di un palazzo

La polizia ha scoperto una pistola con matricola abrasa nascosta nel vano del contatore dell’energia elettrica di un palazzo a Monte Po. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno trovato l’arma clandestina, che ora è sotto sequestro. Indagini in corso per capire chi possa averla nascosta e a quale scopo.

La polizia ha trovato e sequestrato una pistola con matricola abrasa, nascosta nel vano contatore dell’energia elettrica di un palazzo di Monte Po. Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti hanno effettuato alcune verifiche nel quartiere di Monte Po, con particolare attenzione alle zone in cui, già in passato, sono stati scoperti veri e propri “fortini” di armi e munizionamenti, nonché locali utilizzati per la ricettazione di auto e di parti di carrozzeria e per lo spaccio di droga. Sono state passate al setaccio varie zone del quartiere catanese, senza tralasciare le aree comuni di alcuni palazzi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Polizia di Catania ha trovato e sequestrato una pistola con la matricola abrasa in un palazzo di Monte Po.

