La Polizia di Catania ha trovato e sequestrato una pistola con la matricola abrasa in un palazzo di Monte Po. Durante i controlli nel quartiere, gli agenti hanno scoperto l’arma nascosta nel vano del contatore elettrico. La scoperta arriva dopo una serie di verifiche nel quartiere, senza che ci siano ancora dettagli su chi possa averla lasciata lì.

Controlli della Polizia nel quartiere. La Polizia di Stato di Catania ha scoperto e sequestrato una pistola con matricola abrasa, nascosta nel vano del contatore elettrico di un palazzo situato nel quartiere Monte Po. L'operazione rientra nelle attività di controllo costante messe in atto dalla Questura per prevenire e contrastare i reati legati alle armi sul territorio cittadino. Verifiche mirate in zone sensibili. Nei giorni scorsi, gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato verifiche approfondite nel quartiere, concentrandosi in particolare su aree già note per il ritrovamento di "fortini" di armi e munizioni, così come locali usati per ricettazione di veicoli e spaccio di droga.

© Dayitalianews.com - Pistola clandestina scoperta e sequestrata dalla Polizia a Monte Po

